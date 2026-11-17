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На хамское поведение спортсменки отреагировали в Европе. В частности, что касается Соболенко, на своей странице в социальной сети X высказался депутат Европарламента Гельмут Брандштеттер.

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Что заявил евродепутат

Брандштеттер отметил, что эта женщина, Арина Соболенко, должна осознать, насколько ей повезло. Многие мужчины и женщины в Беларуси находятся в тюрьмах лишь за то, что заявили о своем желании жить на свободе.

Им понадобилась бы ее поддержка– отметил евродепутат.

Напомним, что Соболенко проиграла Свитолиной со счетом 1:2. Благодаря этому именно украинка, а не белоруска, вышла в полуфинал соревнований.

Как во время поединка со Свитолиной высказывалась Соболенко

Зрители и пользователи соцсетей услышали, что после своих неудачных или, наоборот, удачных действий Свитолиной белорусская спортсменка выкрикивает ругательства в адрес украинцев. Впоследствии " Соболенко начала оправдываться " в своих соцсетях заявила, что ее ругательства на корте не были направлены непосредственно на Элину.

WTA наложит на сурово наказать Соболенко штраф за такое поведение, поскольку правила предусматривают штрафы не только за ругань в адрес соперниц, но и за ругань в адрес болельщиков. Сумма штрафа должна быть максимально большой.