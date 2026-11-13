"Усе напоказ": Світоліна відверто розповіла, чи зробив розрив з Монфісом її щасливою

Особисте життя тенісистки Еліни Світоліної стало предметом численних обговорень упродовж минулого місяця. Українка зізнається, що їй важко впоратися з таким емоційним тлом.

В одному з інтерв'ю під час Підсумкового турніру у США Еліну запитали, чи щаслива вона після того, як шлюб з Гаелем Монфісом добіг свого завершення. Як пише Tennis365, відповідь була промовистою.

Чи зробило розлучення Світоліну щасливою?

Еліна нарікає, що публічність у її житті стала величезним викликом у той час, коли вона змушена була проходити складний етап у стосунках.

Рік видався непростим. У голові було багато різних думок. Жити на очах у всіх – завдання не з легких. Усе виставляється напоказ, і кожен може це обговорювати або засуджувати. Чесно кажучи, це досить важко,

– зізналась тенісистка.

Водночас Еліна Світоліна нагадала, що обов'язок професійних спортсменів – з гідністю приймати те, що їхнє життя не є повністю приватним.

Українка не може говорити про "суцільне щастя", адже щодня їй доводиться стикатися з різними викликами, серед яких і повідомлення з Батьківщини про війну, і хейт у соцмережах. Проте Світоліна і досі надихається тими щасливими моментами, які переживає у компанії близьких людей.

Шанси Світоліної на півфінал Підсумкового турніру

В Індіан-Веллсі для Світоліної настає вирішальний день: у п'ятницю вона зіграє з Аріною Соболенко у прямій боротьбі за путівку до плей-оф. Лише перемога дасть змогу українці продовжити участь у заключних змаганнях року.

Соболенко визнала, що Еліна є дуже розумною суперницею, а їхнє протистояння варте очікування.