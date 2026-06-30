Світоліна програла Снігур, а Костюк "проїхалась" по аргентинці: як українки розпочали Вімблдон

Другий день Вімблдону-2026 приніс Україні і гучну несподіванку, і впевнені перемоги. Світоліна сенсаційно вилетіла, Костюк пройшла далі, а Стародубцева поступилася росіянці.

30 червня одразу п'ять українських тенісисток провели матчі першого кола Вімблдону. Ігровий день виявився неоднозначним: дві українки здобули переконливі перемоги, тоді як три завершили виступи на турнірі, передає 24 Канал.

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Як зіграла Світоліна?

Найгучніша сенсація дня сталася в українському протистоянні. Перша ракетка України Еліна Світоліна не змогла подолати співвітчизницю Дар'ю Снігур, поступившись у двох сетах – 5:7, 2:6.

Для 77-ї у світовому рейтингу Снігур ця перемога стала однією з найгучніших у кар'єрі. Натомість Світоліна несподівано завершила виступи вже після першого матчу на трав'яному мейджорі.

Костюк упевнено пройшла далі

Марта Костюк без особливих проблем здолала аргентинку Надю Подороску, контролюючи перебіг зустрічі та оформивши вихід до другого кола – 6:1, 6:2.

Не вдалося продовжити боротьбу Юлії Стародубцевій. Українка у трьох сетах поступилася представниці Росії Анні Блінковій та завершила свій шлях на цьогорічному Вімблдоні вже у стартовому раунді.

Ще одна українка Ангеліна Калініна сьогодні поступилися представниці Узбекистану Каміллі Рахімовій – 6:4, 4:6, 5:7.

Окрім Снігур та Костюк до другого раунду Вімблдону напередодні вийшла Даяна Ястремська.