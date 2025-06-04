Я дуже старанно працюю, – Світоліна назвала свою наступну мету після поразки на Ролан Гаррос

У вівторок, 3 червня, відбулися матчі 1/4 фіналу Відкритого чемпіонату Франції з тенісу. В одному з них Еліні Світоліній протистояла Іга Швьонтек.

Перша ракетка України не змогла здолати зіркову польку, поступившись у двох сетах. Після вильоту з турніру вона прокоментувала свою поразку, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Tennis Letter.

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Коментар Світоліної після вильоту з РГ-2025

Уродженка Одеси віддала належне своїй суперниці та заявила, що задоволена своїм виступом загалом під час ґрунтового сезону. Також вона зізналася, що хоче якомога швидше повернутися в топ-10 найкращих тенісисток світу:

"Було багато хорошого, не тільки в цьому матчі, а й на турнірі загалом. Я провела хороший ґрунтовий сезон. Я дуже добре діяла проти різних типів гравців. Я перемогла в багатьох поєдинках. Звісно, сьогодні Іга, незалежно від покриття, у будь-якому разі є великим викликом. Тому проти неї потрібно показувати свій найкращий теніс, особливо тут, на цьому корті, де вона виграла так багато матчів. Вона взяла багато трофеїв, тому вона виходить з упевненістю.

Потрібно грати від першого до останнього очка, грати у свій найкращий теніс, щоб здобути перемогу над нею. Але, як я вже сказала, я задоволена тим, як у мене виходить кидати виклик найкращим гравцям. Це те, до чого я прагну під час тренувань – знайти спосіб перемагати їх. Спробувати повернутися в топ-10 – ось моя мета. Я прагну до цього. Я дуже старанно працюю".

Також українська тенісистка додала, що не відмовилася від цілі, яку вже неодноразово озвучувала – вона хоче виграти турнір серії Grand Slam і переконана, що є дуже близькою до її реалізації.

Я не так вже й далека від цієї мети, але мені все ще потрібно продовжувати працювати над певними елементами, щоб відповідати цьому рівню. Мені потрібно спробувати відшукати щось найменше, що дасть мені змогу претендувати на перемогу у чвертьфіналі, на вихід до півфіналу, а потім і до фіналу. Тому, щоб досягти цього, необхідно відточити свою гру,

– сказала Світоліна.

Зазначимо, що наразі в режимі реального часу українка посідає 13-те місце у світовому рейтингу. Раніше повідомлялося, скільки призових Еліна Світоліна заробила на Ролан Гаррос-2025.