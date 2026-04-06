Світоліна провела тенісне тренування для ветеранів Unbroken
- Еліна Світоліна провела тренування з тенісу для українських ветеранів у Львові, які проходять реабілітацію за системою Unbroken.
- Світоліна планує взяти участь у матчах Кубка Біллі Джин Кінг у Польщі та в турнірах серії WTA 1000 у Мадриді та Римі.
Перша ракетка України Еліна Світоліна активно проводить павзу у WTA-турі, пов'язану з матчами Кубка Біллі Джин Кінг. На Батьківщині спортсменка встигає не лише ходити на футбольні матчі, але й займатися соціально важливими ініціативами.
У Львові Світоліна провела тренування з тенісу для українських захисників, які проходять реабілітацію за системою Unbroken, про що розповіла у своєму інстаграмі.
Що Світоліна робила у Львові?
Українська спортсменка, яка є амбасадоркою платформи United24 і займається низкою проєктів для підтримки українських захисників, під час поїздки до Львова вийшла на корт з ветеранами. Це сталося у тенісному центрі Uni Force Tennis Club.
Світоліна пограла індивідуально проти воїнів, навчивши їх кільком тенісним технікам, а також поспілкувалася з героями.
Які подальші плани у Світоліної?
- 10 – 11 квітня у польському Глівіце наша жіноча тенісна збірна проведе матчеву зустріч Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Польщі. Світоліна увійшла до заявки.
- У WTA-турі розпочався ґрунтовий сезон. Перед Відкритим чемпіонатом Франції, який традиційно є для Світоліної досить успішним турніром серії Великого Шолому, відбудуться два турніри серії WTA 1000, на яких очікується участь українки: у Мадриді та Римі.