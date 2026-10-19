Монфіс довів Світоліну до сліз заявою про їхні стосунки

Справжнім шоком для прихильників тенісу стала заява Еліни Світоліної про розлучення з французом Гаелем Монфісом. У мережі пригадали, як ще зовсім нещодавно українка реагувала на слова свого чоловіка про їхню родину.

Під час домашнього Відкритого чемпіонату Франції Монфіс виголосив прощальну промову на корті, адже проводив свій останній сезон. Його слова про Еліну та їхню доньку змусили Світоліну не стримувати емоцій, нагадує 24 Канал.

Сльози Світоліної на Ролан Гаррос

Звертаючись до публіки та виголошуючи подяки, Монфіс заявив, що хотів би відзначити свою дружину.

Без Еліни я б, можливо, не стояв тут сьогодні. Ми разом вже вісім років. Вона підтримувала мене весь цей час не тільки як гравця в теніс, а й як чоловіка. Вона зробила мені найкращий подарунок у світі – доньку Скай. Я кохаю тебе!

– сказав Гаель.

На ці слова українка відреагувала сльозами – було очевидно, що вона надзвичайно зворушена.

Gael Monfils to Svitolina at the French Open 5 months ago; "We've been together for 8 beautiful years. I'm not talking about Elina Svitolina the player; I'm talking about the woman, the real woman, my wife. She's always known how to support me as a man." https://t.co/xVaHOqzNVg — Pavvy G (@pavyg) October 19, 2026

У соцмережах дивуються, що лише через кілька місяців після цього пара, яка здавалася ідеальною, вирішила розлучитися.

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Еліна приголомшила новиною про розлучення у своїх соцмережах, одразу пояснивши, що стало причиною такого рішення.

За її словами, вплинула війна в Україні та відчуття втрати себе. Тенісистка стверджує, що має віднайти "шлях назад до себе" – але переконана, що не може цього зробити у шлюбі. Вона наголосила, що вони разом з Гаелем піклуватимуться про доньку Скай.