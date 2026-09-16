Нещодавно ворожа армія пошкодила SVITO Padel Club, який заснували Еліна Світоліна та Сергій Стаховський. Про те, що двері знову відчинені для відвідувачів повідомив інстаграм клубу.

Що відомо про роботу і пошкодження клубу

У ніч на 8 вересня російські війська завдали повітряного удару по Київській та Одеській області. Зокрема, у Києві вибухи лунали майже 5 годин. Спортивний об’єкт зазнав пошкодження вибуховою хвилею.

Про те, що він відновлює діяльність стало відомо у середу, 16 серпня.

Від сьогодні ми потроху починаємо повертатися до роботи в обмеженому режимі. Сьогодні бронювання доступне на одному корті, від завтра – на перших трьох кортах. Відновлення роботи всіх кортів потребуватиме ще трохи часу,

– йдеться у повідомленні.

У закладі також додали, що намагатимуться дати можливість пограти усім охочим та будуть на зв’язку з постійними відвідувачами.

Що відомо про SVITO Padel Club

Клуб працює на території простору GARAGE у Києві. Його відкрили лише у травні 2026 року, тож спортивний об'єкт функціонував у столиці лише кілька місяців до пошкодження.

Нагадаємо, що раніше про Еліна Світоліна відреагувала на наслідки ворожої атаки.