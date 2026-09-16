Недавно вражеская армия нанесла ущерб клубу SVITO Padel Club, основанному Элиной Свитолиной и Сергеем Стаховским. Что двери клуба вновь открыты для посетителей, сообщили в инстаграме клуба.

Что известно о работе и повреждениях клуба

В ночь на 8 сентября российские войска нанесли авиаудары по Киевской и Одесской областям. В частности, в Киеве взрывы продолжались почти 5 часов. Спортивный объект получил повреждения от взрывной волны.

О том, что он возобновляет работу, стало известно в среду, 16 августа.

С сегодняшнего дня мы постепенно начинаем возвращаться к работе в ограниченном режиме. Сегодня бронирование доступно на одном корте, с завтрашнего дня – на первых трех кортах. Возобновление работы всех кортов потребует еще немного времени,

– говорится в сообщении.

В заведении также добавили, что постараются дать возможность поиграть всем желающим и будут на связи с постоянными посетителями.

Что известно о SVITO Padel Club

Клуб работает на территории комплекса GARAGE в Киеве. Его открыли только в мае 2026 года, поэтому спортивный объект функционировал в столице всего несколько месяцев до повреждения.

Напомним, что ранее Элина Свитолина отреагировала на последствия вражеской атаки.