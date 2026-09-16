Світоліна і Стаховський показали, як відновлюють свій клуб після удару Росії

Український бізнес звик відновлювати свою роботу в екстреному порядку після російських атак. До діяльності повертається й спортивний клуб Еліни Світоліної та Сергія Стаховського.

Нещодавно ворожа армія пошкодила SVITO Padel Club, який заснували Еліна Світоліна та Сергій Стаховський. Про те, що двері знову відчинені для відвідувачів повідомив інстаграм клубу.

Що відомо про роботу і пошкодження клубу

У ніч на 8 вересня російські війська завдали повітряного удару по Київській та Одеській області. Зокрема, у Києві вибухи лунали майже 5 годин. Спортивний об’єкт зазнав пошкодження вибуховою хвилею.

Про те, що він відновлює діяльність стало відомо у середу, 16 серпня.

Від сьогодні ми потроху починаємо повертатися до роботи в обмеженому режимі. Сьогодні бронювання доступне на одному корті, від завтра – на перших трьох кортах. Відновлення роботи всіх кортів потребуватиме ще трохи часу,

– йдеться у повідомленні.

У закладі також додали, що намагатимуться дати можливість пограти усім охочим та будуть на зв’язку з постійними відвідувачами.

Що відомо про SVITO Padel Club

Клуб працює на території простору GARAGE у Києві. Його відкрили лише у травні 2026 року, тож спортивний об'єкт функціонував у столиці лише кілька місяців до пошкодження.

Нагадаємо, що раніше про Еліна Світоліна відреагувала на наслідки ворожої атаки.