Українська тенісистка відверто розповіла про ставлення до неї за кордоном. За словами спортсменки, далеко не всі люди розуміють реалії війни Росії проти України, передає BBC News Ukraine.

Світоліна розповіла про відчуття небезпеки

Еліна Світоліна зізналася, що під час перебування в різних країнах світу іноді відчуває тиск через те, що вона українка. Тенісистка зазначила, що стикається з людьми, які не розуміють або не хочуть розуміти ситуацію в Україні.

Чи відчуваю я іноді тиск через те, що я з України? Звичайно, відчуваю. У світі я теж десь відчуваю себе в небезпеці. Є багато країн, багато людей, які проти нас, які не розуміють, що у нас відбувається, не хочуть розуміти,

– сказала Світоліна.

За словами сьомої ракетки світу, така ситуація має чимало аспектів, які можуть її лякати.

Найбезпечніше – в Україні

Водночас Світоліна назвала країну, де почувається максимально комфортно та безпечно. Нею виявилася Україна.

Найбезпечніше, мабуть, місце – це бути тут, в Україні. Бо тут люди розуміють і знають, що відбувається,

– наголосила тенісистка.

Наразі Світоліна готується виступити за збірну України у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг. 24 вересня українки зіграють у чвертьфіналі проти Бельгії.

У минулому сезоні команда України вперше в історії дійшла до півфіналу турніру, де поступилася майбутнім переможницям змагань – збірній Італії.

Нагадаємо, раніше Світоліна натякнула на завершення кар'єри і свою майбутню роль у тенісі.