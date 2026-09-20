Українська команда зіграє у фінальному раунді престижного командного турніру в китайському Шеньчжені. Капітан Ілля Марченко вже подав остаточну заявку, повідомляє офіційний сайт змагань.

Хто зіграє за Україну

До складу збірної України увійшли Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Катаріна Завацька та Людмила Кіченок. Світоліна є сьомою ракеткою світу, Калініна посідає 47-ме місце, а Завацька – 259-те.

Кіченок представлена у заявці за своїм рейтингом у парному розряді – вона наразі 51-ша у світовій класифікації. Саме парний матч може мати вирішальне значення у протистоянні команд.

Водночас поза остаточною заявкою опинилася Даяна Ястремська, яка від початку була серед претенденток на участь у турнірі. Причина відсутності 110-ї ракетки світу наразі не повідомляється.

Також не виступить Олександра Олійникова. 41-ша ракетка світу була виключена з попередньої заявки за підсумками виступу на US Open.

Окремо варто зазначити, що Марта Костюк, яка займає 10-ту позицію у рейтингу WTA, пропустить фінальний раунд через травму зап'ястя правої руки.

Україна зіграє проти Бельгії

Фінальний раунд Кубка Біллі Джин Кінг відбудеться з 22 по 27 вересня у китайському Шеньчжені. Україна розпочне виступи у чвертьфіналі проти Бельгії 24 вересня.

Протистояння складатиметься з двох одиночних матчів та парної зустрічі. Для перемоги команді потрібно виграти два поєдинки.

У разі успіху українки продовжать боротьбу у півфіналі, який відбудеться 25 або 26 вересня. Фінальний матч турніру запланований на 27 вересня.

До слова, раніше квартира родини Даяни Ястремської в Одесі постраждала внаслідок російського обстрілу.