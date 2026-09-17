Квартира сім’ї української представниці у тенісному світі була знищена російським "Калібром". Даяна Ястремська розповіла про цю подію журналістам CNN.

Що сказала Ястремська про обстріл Одеси

Тенісистка наголосила, що на жаль, для України подібні атаки російської армії є буденністю, яка відбувається кожного дня. Те, що сталося зі мною в Одесі, щодня відбувається з родинами в різних містах України.

Мені пощастило, що моя родина залишилася живою, тому що я не можу уявити, що було б, якби хтось із нас був там. Думаю, нас би теж не стало, так само як більше не існує нашої квартири,

– зазначила Ястремська.

Даяна додала, що акцентувати увагу необхідно не лише на на випадках, які торкаються відомих людей.

"За моєю історією стоїть ще багато інших, які набагато гірші. Скільки зруйнованих українських домівок ви ніколи не побачите? Скільки матерів і батьків ніколи не дадуть інтерв’ю? Скільки вбитих молодих людей для решти світу залишаться просто числом у новинному повідомленні? Знаєте, зараз мені 26 років. А коли почалася повномасштабна війна, мені був 21. Практично все моє доросле життя я прожила разом із цією війною", – зауважила спортсменка.

Подія сталася 12 вересня. За інформацією голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, в місті постраждали від російського обстрілу 35 людей, серед них немовля віком 5 місяців.

Що зараз відбувається у житі Даяни Ястремської

У момент ворожого обстрілу українка уже завершила виступ на US Open-2026. У своїх соцмережах тенісистка показала наслідки атаки.

Згодом Даяна розповіла, що дізналась про усі від батька та спочатку не могла у це повірити.

У Глобальній асоціації професійних тренерів позбавили членства сербського тренера Владіміра Одобашича, який публічно радів знищенню квартири Ястремської.

Зазначимо, що Ястремська посідає 110 місце в рейтингу WTA. Найкращим виступом в її кар'єру став півфінал на Australian Open у 2024 році.