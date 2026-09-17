Квартира семьи украинской теннисистки была разрушена российским "Калибром". Даяна Ястремская рассказала об этом журналистам CNN.
Что сказала Ястремская об обстреле Одессы
Теннисистка подчеркнула, что, к сожалению, для Украины подобные атаки российской армии стали повседневностью, которая происходит каждый день. Что случилось со мной в Одессе, ежедневно происходит с семьями в разных городах Украины.
Мне повезло, что моя семья осталась жива, потому что я не могу представить, что было бы, если бы кто-то из нас был там. Думаю, нас бы тоже не стало, так же как больше не существует нашей квартиры,
– отметила Ястремская.
Даяна добавила, что акцентировать внимание необходимо не только на случаях, касающихся известных людей.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
"За моей историей стоит еще много других, гораздо более страшных. Сколько разрушенных украинских домов вы никогда не увидите? Сколько матерей и отцов никогда не дадут интервью? Сколько убитых молодых людей для остального мира останутся просто цифрой в новостном сообщении? Знаете, сейчас мне 26 лет. А когда началась полномасштабная война, мне был 21. Практически всю мою взрослую жизнь я прожила вместе с этой войной", – отметила спортсменка.
Инцидент произошел 12 сентября. По информации главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, в городе от российского обстрела пострадали 35 человек, среди них – младенец в возрасте 5 месяцев.
Что сейчас происходит в жизни Даяны Ястремской
В момент вражеского обстрела украинка уже завершила выступление на US Open-2026. В своих соцсетях теннисистка показала последствия атаки.
Впоследствии Даяна рассказала, что узнала о всем от отца и сначала не могла в это поверить.
Глобальная ассоциация профессиональных тренеров лишила членства сербского тренера Владимира Одобашича, который публично радовался уничтожению квартиры Ястремской.
Отметим, что Ястремская занимает 110-е место в рейтинге WTA. Лучшим выступлением в ее карьере стал полуфинал на Australian Open в 2024 году.