В субботу, 12 сентября, террористы обстреляли Одессу ракетами "Калибр". Одна из них попала в дом, в котором находилась квартира украинской теннисистки, сообщает BBC Sport.

Как Ястремская отреагировала на обстрел

Сама Даяна в тот момент находилась за границей, а об инциденте ей рассказал отец, позвонив в пять утра. Как оказалось, квартира теннисистки была полностью разрушена.

Ястремская рассказала, как впервые отреагировала на попадание ракеты в ее дом. Она вспомнила о полотенце с "Ролан Гаррос", которое увидела на фотографиях с последствиями теракта.

Первые несколько секунд я не могла по-настоящему понять и осознать, что это значит. Потом поняла, что квартиры больше нет. Когда я увидела вот это полотенце среди всех этих разрушений, сначала это казалось нереальным. Для кого-то это просто полотенце. Но для меня это моя жизнь, мой путь, мои мечты, мои победы, мои поражения, вся моя жизнь. Оно стало для меня символом того, что борьба продолжается, даже когда вокруг все разрушено,

– рассказала Ястремская.

Напомним, что сербский тренер Владимир Одобашич отличился циничной реакцией на российский удар по Одессе. Сторонник оккупантов похвалил Россию за теракт.

Ранее серб публично призывал к уничтожению Хорватии и Германии, называя их "вражескими странами". В итоге Одобашич лишился членства в Глобальной ассоциации профессиональных тренеров.

Напомним, что Ястремская занимает 110-е место в рейтинге WTA. Лучшим выступлением в ее карьере стал полуфинал на Australian Open в 2024 году.