Украинская теннисистка показала последствия российской атаки, которая привела к серьезным разрушениям жилого дома. В комментариях к ее публикации нашлось место не только для слов поддержки, но и для откровенного пренебрежения к пострадавшим, сообщает UkrSportBase.

Как отреагировал сербский тренер

12 сентября российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. В результате атаки были разрушены верхние этажи одного из многоэтажных домов, а среди поврежденного жилья оказалась квартира семьи Даяны Ястремской.

Теннисистка опубликовала в соцсетях видео последствий обстрела. По сообщениям, в результате атаки пострадали как минимум 23 человека.

На публикацию Ястремской отреагировал сербский теннисный тренер Владимир Одобашич. Он оставил циничный комментарий: "Браво, Россия".

Впоследствии этот пост исчез со страницы тренера в инстаграме, однако его успели сделать скриншот. Таким образом, реакция Одобашича на разрушение жилья украинской спортсменки стала достоянием общественности.

Кто такой Одобашич

Владимир Одобашич имеет более 23 лет тренерского стажа. Сербский специалист является международным тренером высшей категории A-Level по версии Глобальной ассоциации профессиональных теннисных тренеров (GPTCA).

В настоящее время Одобашич работает на Мальте. В то же время его позиция в отношении российской агрессии выходит далеко за рамки циничного комментария под постом Ястремской.

По имеющейся информации, сербский тренер также публично призвал к уничтожению Хорватии и Германии, назвав их "враждебными странами".