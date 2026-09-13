Українська тенісистка показала наслідки російської атаки, яка завдала серйозних руйнувань житловому будинку. У коментарях до її публікації знайшлося місце не лише для слів підтримки, а й для відвертої зневаги до постраждалих, передає UkrSportBase.

Як відреагував сербський тренер

12 вересня російські війська завдали ракетного удару по Одесі. Внаслідок атаки були зруйновані верхні поверхи однієї з багатоповерхівок, а серед пошкодженого житла опинилася квартира родини Даяни Ястремської.

Тенісистка опублікувала в соцмережах відео наслідків обстрілу. За повідомленнями, внаслідок атаки постраждали щонайменше 23 людини.

На публікацію Ястремської відреагував сербський тенісний тренер Владімір Одобашич. Він залишив цинічний коментар: "Браво, Росія".

Згодом цей допис зник зі сторінки тренера в інстаграму, однак його встигли заскринити. Таким чином, реакція Одобашича на знищення житла української спортсменки стала публічною.

Хто такий Одобашич

Владімір Одобашич має понад 23 роки тренерського досвіду. Сербський фахівець є міжнародним тренером найвищої категорії A-Level за версією Глобальної асоціації професійних тенісних тренерів (GPTCA).

Наразі Одобашич працює на Мальті. Водночас його позиція щодо російської агресії виходить далеко за межі цинічного коментаря під дописом Ястремської.

За наявною інформацією, сербський тренер також публічно закликав до знищення Хорватії та Німеччини, називаючи їх "ворожими країнами".