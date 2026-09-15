Сербский тренер лишился членства в Глобальной ассоциации профессиональных тренеров (GPTCA), сообщает 24 Канал.

Сербский тренер лишился лицензии

Это произошло после волны возмущения из-за его публичного одобрения российского удара по дому украинской теннисистки Даяны Ястремской.

В профиле тренера на официальном сайте GPTCA появилась пометка: "Это членство приостановлено и больше не действует".



Членство Одобашича в GPTCA приостановлено / Скриншот с сайта ассоциации

Потеря статуса фактически закрывает для серба доступ к официальной работе с игроками топ-уровня на профессиональных турнирах. Несмотря на потерю профессиональной лицензии, он все еще может пытаться продолжить тренерскую деятельность на любительском уровне.

Как возник скандал

После российской атаки на Одессу 12 сентября украинская теннисистка Даяна Ястремская опубликовала в соцсетях видео последствий обстрела. В частности, она показала разрушенную квартиру своей семьи.

В комментариях под этим видео Владимир Одобашич, работавший тренером на Мальте, написал "Браво, Россия!", а также призвал к уничтожению Германии и Хорватии.

Напомним, в результате ракетной атаки по дому погибли три человека, еще 39 получили ранения.