Украинская команда сыграет в финальном раунде престижного командного турнира в китайском Шэньчжэне. Капитан Илья Марченко уже подал окончательную заявку, сообщает официальный сайт соревнований.

Кто выступит за Украину

В состав сборной Украины вошли Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Катарина Завацкая и Людмила Киченок. Свитолина является седьмой ракеткой мира, Калинина занимает 47-е место, а Завацкая – 259-е.

Киченок представлена в заявке по своему рейтингу в парном разряде – она сейчас 51-я в мировой классификации. Именно парный матч может иметь решающее значение в противостоянии команд.

В то же время в окончательную заявку не вошла Даяна Ястремская, которая изначально числилась среди претенденток на участие в турнире. Причина отсутствия 110-й ракетки мира пока не сообщается.

Также не выступит Александра Олейникова. 41-я ракетка мира была исключена из предварительной заявки по итогам выступления на US Open.

Отдельно стоит отметить, что Марта Костюк, занимающая 10-ю позицию в рейтинге WTA, пропустит финальный раунд из-за травмы запястья правой руки.

Украина сыграет против Бельгии

Финальный раунд Кубка Билли Джин Кинг пройдет с 22 по 27 сентября в китайском Шэньчжэне. Украина начнет выступления в четвертьфинале против Бельгии 24 сентября.

Противостояние будет состоять из двух одиночных матчей и парной встречи. Для победы команде необходимо выиграть два поединка.

В случае успеха украинки продолжат борьбу в полуфинале, который состоится 25 или 26 сентября. Финальный матч турнира запланирован на 27 сентября.

К слову, ранее квартира семьи Даяны Ястремской в Одессе пострадала в результате российского обстрела.