Світоліна відповіла Сабалєнко, яка ображала українців під час матчу

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Протистояння двох тенісисток завершилося не лише спортивною розв'язкою, а й гучним обговоренням поведінки білоруски на корті. Після хвилі критики Сабалєнко спробувала пояснити свій емоційний зрив, однак тепер свою позицію озвучила й українка, передає Christian's Court у мережі Х.

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Що Світоліна сказала про поведінку Сабалєнки

Українська тенісистка зазначила, що матчі проти білоруски завжди мають особливий підтекст, адже кожна з них має власних уболівальників.

Водночас Світоліна наголосила, що сама неодноразово стикалася з образами через повномасштабну війну Росії проти України. Тому подібні прояви в соціальних мережах для неї не є чимось новим.

Ми грали з Аріною багато разів – у всіх є свої вболівальники, кожен матч має свої особливості. Я бачила деякі подібні прояви у соціальних мережах, але сподіваюся, що наші подальші зустрічі будуть проходити з повагою. Я вже неодноразово отримувала образливі коментарі через війну. Така вже ситуація. Маємо те, що маємо – у соцмережах іноді все перекручують– сказала українка.

Через що спалахнув скандал із Сабалєнко

Після поєдинку в соцмережах почали поширювати відео емоційної реакції Аріни Сабалєнко. Білоруска під час матчу вигукнула образливу фразу на адресу українців, що викликало обурення серед уболівальників.

Згодом перша ракетка світу відреагувала на скандал у своєму інстаграмі. Вона запевнила, що її лайка не була спрямована безпосередньо на Світоліну, а причиною емоційного зриву нібито стала поведінка частини трибун.

Мене розчарувала невелика група вболівальників, які агресивно раділи моїм помилкам. Я відреагувала емоційно. Усе одно треба було впоратися з цим розчаруванням інакше, і я прошу вибачення у всіх, кого образила– написала Сабалєнко.

Тим часом Світоліна продовжує боротьбу за титул Підсумкового турніру WTA-2026. Українка вийшла до фіналу, де зустрінеться з "нейтральною" російською тенісисткою Міррою Андрєєвою.