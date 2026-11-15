Свитолина ответила Сабаленко, которая обрушилась с оскорблениями на украинцев во время матча

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Противостояние двух теннисисток завершилось не только спортивным исходом, но и бурным обсуждением поведения белоруски на корте. После волны критики Сабаленко попыталась объяснить свой эмоциональный срыв, однако, теперь свою позицию озвучила и украинка, сообщает Christian's Court в сети Х.

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Что Свитолина сказала о поведении Сабаленки

Украинская теннисистка отметила, что матчи против белоруски всегда имеют особый подтекст, ведь у каждой из них есть свои болельщики.

В то же время Свитолина подчеркнула, что сама неоднократно сталкивалась с оскорблениями из-за полномасштабной войны России против Украины. Поэтому подобные проявления в социальных сетях для нее не являются чем-то новым.

Мы играли с Ариной много раз – у всех есть свои болельщики, каждый матч имеет свои особенности. Я видела некоторые подобные проявления в социальных сетях, но надеюсь, что наши дальнейшие встречи будут проходить с уважением. Я уже неоднократно получала оскорбительные комментарии из-за войны. Такая ситуация. Что есть, то есть – в соцсетях иногда все искажают– сказала украинка.

Почему разгорелся скандал с Сабаленко

После поединка в соцсетях начали распространять видео эмоциональной реакции Арины Сабаленко. Белоруска во время матча выкрикнула оскорбительную фразу в адрес украинцев, что вызвало возмущение среди болельщиков.

Впоследствии первая ракетка мира отреагировала на скандал в своем инстаграме. Она заверила, что ее ругань не была направлена непосредственно на Свитолину, а причиной эмоционального срыва якобы стало поведение части зрителей на трибунах.

Меня разочаровала небольшая группа болельщиков, которые агрессивно радовались моим ошибкам. Я отреагировала эмоционально. Все равно нужно было справиться с этим разочарованием по-другому, и я прошу прощения у всех, кого обидела– написала Сабаленко.

Тем временем Свитолина продолжает борьбу за титул Итогового турнира WTA-2026. Украинка вышла в финал, где встретится с "нейтральной" российской теннисисткой Миррой Андреевой.