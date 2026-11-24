Росіяни активно обговорюють поведінку Еліни Світоліної після фіналу Підсумкового турніру WTA-2026. Заслужений тренер країни-агресора дав українці несподівану пораду.

Реакція першої ракетки України на слова Мірри Андрєєвої продовжує викликати обговорення за межами тенісного корту. Цього разу висловився російський тренер Віктор Янчук, який вирішив повчити Світоліну, як їй поводитися, передає пропагандистське видання "РИА Новости".

У Росії дали пораду Світоліній

Янчук закликав українську тенісистку не загострювати ситуацію та триматися якомога далі від політики.

Світоліній краще було б не роздмухувати це багаття й триматися подалі від політичних інтриг. А Міррі потрібно просто продовжувати ставитися до всіх доброзичливо,

– заявив російський тренер.

Нагадаємо, у фіналі Підсумкового турніру WTA-2026 Еліна Світоліна поступилася "нейтральній" росіянці Міррі Андрєєвій.

Що стало причиною конфлікту між тенісистками

Після матчу представниця країни-агресора вирішила публічно привітати українку з успішним поверненням у великий теніс після народження доньки, назвавши її "дивовижною мамою".

Світоліна не відреагувала на ці слова, що викликало хвилю критики в іноземних соціальних мережах. Згодом перша ракетка України пояснила свою поведінку та назвала звернення суперниці провокацією.

Українка зізналася, що їй було вкрай неприємно почути такі слова від Андрєєвої. Крім того, тренер Світоліної Сергій Стаховський наголосив, що російська тенісистка мала б засудити політику влади своєї країни.