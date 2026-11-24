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Реакция первой ракетки Украины на слова Мирры Андреевой продолжает вызывать обсуждения за пределами теннисного корта. На этот раз высказался российский тренер Виктор Янчук, который решил поучить Свитолину, как ей следует вести себя, передает пропагандистское издание "РИА Новости".

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Янчук призвал украинскую теннисистку не обострять ситуацию и держаться как можно дальше от политики.

Свитолиной лучше было бы не раздувать этот огонь и держаться подальше от политических интриг. А Мирре нужно просто продолжать относиться ко всем доброжелательно– заявил российский тренер.

Напомним, в финале Итогового турнира WTA-2026 Элина Свитолина уступила "нейтральной" россиянке Мирре Андреевой.

Что стало причиной конфликта между теннисистками

После матча представительница страны-агрессора решила публично поздравить украинку с успешным возвращением в большой теннис после рождения дочери, назвав ее "удивительной мамой".

Свитолина не отреагировала на эти слова, что вызвало волну критики в зарубежных социальных сетях. Впоследствии первая ракетка Украины объяснила свое поведение и назвала обращение соперницы провокацией.

Украинка призналась, что ей было крайне неприятно слышать такие слова от Андреевой. Кроме того, тренер Свитолиной Сергей Стаховский подчеркнул, что российская теннисистка должна была бы осудить политику властей своей страны.