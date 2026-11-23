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Первая ракетка Украины впервые подробно объяснила свою реакцию на слова соперницы, вызвавшие бурное обсуждение в теннисном мире. Свитолина назвала высказывание Андреевой провокацией, сообщает "Суспильне Спорт".

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Что произошло после финала

После победы в финале Итогового турнира в американском Индиан-Уэллсе Мирра Андреева решила публично поздравить Элину Свитолину. Российская теннисистка отметила успешное возвращение украинки после рождения дочери и назвала ее "удивительной мамой".

Однако Свитолина никак не отреагировала на эти слова. Такое поведение вызвало волну критики в адрес украинки в иностранных социальных сетях.

Теперь Элина объяснила, что не только болезненно переживала поражение в финале, но и считала обращение соперницы неуместным.

Конечно, мне не нравится проигрывать, тем более в финале. Для меня это очень больно – словно ножом по сердцу. Поэтому я сильно расстроилась. И во время награждения я знала, что она будет искать слова, чтобы меня поздравить– рассказала теннисистка.

В то же время украинка подчеркнула, что не поддерживает публичных контактов с представителями страны-агрессора.

Кажется, это было не очень корректно: мы не пожимаем руки и не фотографируемся с представителями страны-агрессора, поэтому это выглядит как провокация. Мне было очень неприятно– пояснила Свитолина.

Стаховский также раскритиковал россиянку

На ситуацию ранее отреагировал и Сергей Стаховский, который работал тренером Свитолиной во время турнира. Бывший украинский теннисист обратил внимание на то, что после победы Андрееву поздравил президент России Владимир Путин.

Стаховский подчеркнул противоречие между публичными комплиментами в адрес украинки и отсутствием осуждения российской агрессии со стороны Андреевой.

Поздравить Элину, но игнорировать факт, что ее страна вторглась в Украину, убила сотни тысяч людей, никогда публично не осуждать войну и к тому же получать награды из рук Путина – это не проявление "благородства"... Это проявление сознательной манипуляции– написал Стаховский.

Напомним, недавно Элина Свитолина рассказала о своих благотворительных пожертвованиях с начала полномасштабной войны. Сумма пожертвований украинской теннисистки превысила миллион долларов.