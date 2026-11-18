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После финала Итогового турнира WTA вокруг украинки развернулась дискуссия, которая в очередной раз продемонстрировала непонимание частью европейской аудитории реалий российской войны против Украины. Поводом послужила поведение Элины во время церемонии награждения, где она не отреагировала на слова россиянки Мирры Андреевой, передает телеграм-канал Ukrainian Tennis.

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Испанский журналист призвал Свитолину изменить позицию

Журналист испанского Eurosport Фернандо Мурсиего в своей колонке задал украинской теннисистке провокационный вопрос: "Сколько еще, Свитолина?".

Автор размышляет о том, почему Элина продолжает отказываться от рукопожатий с российскими теннисистками. По его мнению, прошло уже почти пять лет с начала полномасштабной войны, однако украинка не меняет своей позиции.

Особое внимание Мурсиего уделил Мирре Андреевой. После финала WTA Finals 19-летняя россиянка поздравила Свитолину с успешным выступлением, похвалила ее за возвращение после рождения дочери и пожелала успехов в следующем сезоне.

Испанский журналист расценил эти слова как проявление уважения и человечности и фактически задал вопрос, почему украинка не ответила на такое обращение.

Свитолина напомнила о войне и получила поддержку украинцев

Впрочем, в этой истории есть важный контекст, который критики украинки предпочитают обходить стороной. После финала Андреева поздравил президент России Владимир Путин, а сама теннисистка, несмотря на нейтральный статус, представляет страну-агрессора.

Свитолина же воспользовалась церемонией награждения, чтобы обратиться к украинцам, которые продолжают переживать российские обстрелы и войну.

Хочу поблагодарить людей в Украине за то, что они поддерживают меня и проходят этот путь вместе со мной. Слава Украине!– сказала Элина.

Недавно Свитолина раскрыла сумму, которую с самого начала полномасштабного вторжения передала в помощь Украине и ВСУ.