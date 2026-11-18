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Після фіналу Підсумкового турніру WTA навколо українки розгорнулася дискусія, яка вчергове продемонструвала нерозуміння частиною європейської аудиторії реалій російської війни проти України. Приводом стала поведінка Еліни під час церемонії нагородження, де вона не відреагувала на слова росіянки Мірри Андрєєвої, передає телеграм-канал Ukrainian Tennis.

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Іспанський журналіст закликав Світоліну змінити позицію

Журналіст іспанського Eurosport Фернандо Мурсієго у своїй колонці поставив українській тенісистці провокативне запитання: "Скільки ще, Світоліна?".

Автор розмірковує над тим, чому Еліна продовжує відмовлятися від рукостискань із російськими тенісистками. На його думку, минуло вже майже п'ять років від початку повномасштабної війни, однак українка не змінює своєї позиції.

Окрему увагу Мурсієго приділив Міррі Андрєєвій. Після фіналу WTA Finals 19-річна росіянка привітала Світоліну з успішним виступом, похвалила її повернення після народження доньки та побажала успіхів у наступному сезоні.

Іспанський журналіст розцінив ці слова як прояв поваги та людяності й фактично поставив питання, чому українка не відповіла на таке звернення.

Світоліна нагадала про війну та отримала підтримку українців

Втім, у цій історії є важливий контекст, який критики українки воліють оминати. Після фіналу Андрєєву привітав президент Росії Володимир Путін, а сама тенісистка, попри нейтральний статус, представляє країну-агресорку.

Світоліна ж використала церемонію нагородження, щоб звернутися до українців, які продовжують переживати російські обстріли та війну.

Хочу подякувати людям в Україні за те, що вони підтримують мене та проходять цей шлях разом зі мною. Слава Україні!– сказала Еліна.

Нещодавно Світоліна розсекретила суму, яку від початку повномасштабного вторгнення передала на допомогу Україні та ЗСУ.