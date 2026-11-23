Adv

Перша ракетка України вперше детально пояснила свою реакцію на слова суперниці, які викликали бурхливе обговорення в тенісному світі. Світоліна назвала звернення Андрєєвої провокацією, повідомляє "Суспільне Спорт".

популярні відео

Що сталося після фіналу

Після перемоги у фіналі Підсумкового турніру в американському Індіан-Веллсі Мірра Андрєєва вирішила публічно привітати Еліну Світоліну. Російська тенісистка відзначила успішне повернення українки після народження доньки та назвала її "дивовижною мамою".

Однак Світоліна ніяк не відреагувала на ці слова. Така поведінка спричинила хвилю критики на адресу українки в іноземних соціальних мережах.

Тепер Еліна пояснила, що не лише болісно переживала поразку у фіналі, а й вважала звернення суперниці недоречним.

Звісно, мені не подобається програвати, тим паче у фіналі. Для мене це дуже боляче – ніби ножем по серцю. Тож я сильно засмутилася. І під час нагородження я знала, що вона шукатиме слова, щоб мене привітати– розповіла тенісистка.

Водночас українка наголосила, що не підтримує публічних контактів із представниками країни-агресора.

Здається, це було не дуже коректно: ми не тиснемо руки й не фотографуємося з представниками країни-агресора, тому це виглядає як провокація. Мені було дуже неприємно– пояснила Світоліна.

Стаховський також розкритикував росіянку

На ситуацію раніше відреагував і Сергій Стаховський, який працював тренером Світоліної під час турніру. Колишній український тенісист звернув увагу на те, що після перемоги Андрєєву привітав президент Росії Володимир Путін.

Стаховський наголосив на суперечності між публічними компліментами на адресу українки та відсутністю засудження російської агресії з боку Андрєєвої.

Вітати Еліну, але ігнорувати той факт, що її країна вторглася в Україну, вбила сотні тисяч людей, ніколи публічно не засуджувати війну і на додачу отримувати нагороди з рук Путіна – це не прояв "шляхетності"... Це прояв свідомої маніпуляції– написав Стаховський.

Нагадаємо, нещодавно Еліна Світоліна розповіла про про свої благодійні внески від початку повномасштабної війни. Сума пожертв української тенісистки перевищила мільйон доларів.