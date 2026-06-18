Світоліна перемогла німкеню українського походження на турнірі в Берліні

Перша ракетка України Еліна Світоліна продовжує тріумфальну ходу на турнірі в Німеччині. Наша чемпіонка без жодних шансів розгромила місцеву тенісистку, закривши матч у двох сетах.

У поєдинку 1/8 турніру WTA 500 у Берліні Світоліна перемогла німкеню українського походження Єву Лис. У зустрічі, яка тривала трохи більше години, Еліна здолала свою суперницю з рахунком 6:3, 6:2, повідомляє 24 Канал.

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Як грала Світоліна?

Світоліна з перших геймів захопила ініціативу та не дозволила суперниці нав’язати боротьбу. Українка впевнено діяла на своїй подачі та швидко будувала перевагу в кожному сеті.

Нагадаємо, у попередньому раунді перша ракетка України без проблем здолала "нейтральну" росіянку Анну Калінскую. Остання навіть відмовилася догравати безнадійний для себе матч.

Еліна Світоліна – Єва Лис – 2:0 (6:3, 6:2)

Зазначимо, що суперниця Еліни – 24-річна тенісистка Єва Лис, яка народилася в Києві, але представляє Німеччину. Наразі вона посідає 80 місце світового рейтингу.

Батько Єви Лис – колишній тенісист, який представляв Україну на Кубку Девіса, а нині є тренером у Гамбурзі. Старша сестра Лис – також тенісистка. Має сім'ю в Україні й після російського вторгнення в Україну в 2022 році скаржилася на "нешанобливу" поведінку деяких російських гравців.

Що це за турнір?

WTA 500 у Берліні – престижний трав'яний турнір, який є важливою частиною підготовки до Вімблдону та збирає топових тенісисток світу.

У чвертьфіналі Світоліна зустрінеться з переможницею пари Александра Еала (Філіппіни) – Єлєна Рибакіна (Казахстан). Вони свій матч проведуть сьогодні о 18:30.

Серед топових тенісисток, які вже пробилися у наступний раунд – Аріна Сабаленко, Джессіка Пегула та Лінда Носкова.