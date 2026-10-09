Світоліна поступилася 54-й ракетці світу у двох сетах, повідомляє 24 Канал. Для Еліни це був 11-й чвертьфінал турнірів WTA у сезоні.

Цінь Вень Чжен – Еліна Світоліна 2:0 (6:3, 7:6)

У першій партії Еліна Світоліна двічі програла на своїй подачі та тільки одного разу мала успіх на прийомі.

У другому сеті українка була близька до перемоги, зробивши брейк у сьомому геймі. Проте китайська тенісиста швидко відновила паритет, після чого спортсменки продовжили боротьбу на тай-брейку.

У цій фазі протистояння Світоліна знову була слабшою за суперницю і зрештою поступилася.

Українська тенісистка зазнала першої поразки в сезоні за п'ять зіграних чвертьфіналів на змаганнях цієї категорії. Світоліна провела четвертий чвертьфінал у столиці Китаю, і їй не вдалося повторити результат 2016 року, коли вона дісталася півфіналу.

Для Еліни це перша участь в азійській серії змагань з 2019 року.

Світоліна повертається у топ-6 рейтингу WTA

Попри поразку результат на турнірі у Пекіні дозволить Світоліній вперше за 5 років повернутися у топ-6 світового рейтингу WTA.

Також вихід до чвертьфіналу дозволив українці заробити чималий гонорар – понад 193 тисячі доларів.

Наступного тижня вона зіграє на турнірі WTA 1000 в Ухані.