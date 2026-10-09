Свитолина уступила 54-й ракетке мира в двух сетах, сообщает 24 Канал. Для Элины это был 11-й четвертьфинал турниров WTA в этом сезоне.
Цинь Вэнь Чжэн – Элина Свитолина 2:0 (6:3, 7:6)
В первом сете Элина Свитолина дважды проиграла на своей подаче и только один раз добилась успеха на приеме.
Во втором сете украинка была близка к победе, сделав брейк в седьмом гейме. Однако китайская теннисистка быстро восстановила паритет, после чего спортсменки продолжили борьбу на тай-брейке.
В этой фазе противостояния Свитолина снова оказалась слабее соперницы и в итоге уступила.
Украинская теннисистка потерпела первое поражение в сезоне в пяти сыгранных четвертьфиналах на турнирах этой категории. Свитолина провела четвертый четвертьфинал в столице Китая, и ей не удалось повторить результат 2016 года, когда она дошла до полуфинала.
Для Элины это первое участие в азиатской серии турниров с 2019 года.
Свитолина возвращается в топ-6 рейтинга WTA
Несмотря на поражение, результат на турнире в Пекине позволит Свитолиной впервые за 5 лет вернуться в топ-6 мирового рейтинга WTA.
Кроме того, выход в четвертьфинал позволил украинке заработать немалый гонорар – более 193 тысяч долларов.
На следующей неделе она выступит на турнире WTA 1000 в Ухане.