Свитолина уступила 54-й ракетке мира в двух сетах, сообщает 24 Канал. Для Элины это был 11-й четвертьфинал турниров WTA в этом сезоне.

Цинь Вэнь Чжэн – Элина Свитолина 2:0 (6:3, 7:6)

В первом сете Элина Свитолина дважды проиграла на своей подаче и только один раз добилась успеха на приеме.

Во втором сете украинка была близка к победе, сделав брейк в седьмом гейме. Однако китайская теннисистка быстро восстановила паритет, после чего спортсменки продолжили борьбу на тай-брейке.

В этой фазе противостояния Свитолина снова оказалась слабее соперницы и в итоге уступила.

Украинская теннисистка потерпела первое поражение в сезоне в пяти сыгранных четвертьфиналах на турнирах этой категории. Свитолина провела четвертый четвертьфинал в столице Китая, и ей не удалось повторить результат 2016 года, когда она дошла до полуфинала.

Для Элины это первое участие в азиатской серии турниров с 2019 года.

Свитолина возвращается в топ-6 рейтинга WTA

Несмотря на поражение, результат на турнире в Пекине позволит Свитолиной впервые за 5 лет вернуться в топ-6 мирового рейтинга WTA.

Кроме того, выход в четвертьфинал позволил украинке заработать немалый гонорар – более 193 тысяч долларов.

На следующей неделе она выступит на турнире WTA 1000 в Ухане.