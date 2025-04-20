Світоліна прокоментувала феєричний виграш турніру в Руані

Українська тенісистка Еліна Світоліна тріумфально завершила виступ на грунтовому турнірі у Франції. Одеситка вперше за останні два сезони виграла титул WTA.

У фінальному поєдинку турніру WTA 250 Еліна Світоліна зустрічалася із сербською тенісисткою Ольгою Данилович. У напруженому поєдинку перша ракетка України вирвала перемогу, пише 24 Канал.

До теми Світоліна тріумфально завершила турнір у Франції, вигравши 18-й трофей

Щирі слова вдячності

Після переможного фіналу Світоліна звернулася до своїх шанувальників. Вона висловила слова подяки своїй команді, коханому чоловіку та українцям.

Я хочу подякувати моїй команді, яка щотижня працює зі мною. Гаелю також. Також українцям, які приходили і підтримували мене. Слава Україні,

– сказала Світоліна.

Зазначимо, що Еліна Світоліна виграла свій 18-й турнір у кар'єрі в одиночному розряді. Востаннє 30-річна тенісистка святкувала вікторію у травні 2023 року, коли виграла турнір у Страсбурзі. Тоді українка повернулася на корт після народження донечки.

У французькому Руані Еліна не програла суперницям жодного сету. Вона по черзі здолала швейцарку Жиль Тайхманн (6:4, 6:2), українку Ангеліну Калініну (6:4, 6:0), Джессіку Бузас з Іспанії (6:3, 6:2), румунку Елену-Габріела Русе (6:3, 6:2) та сербку Ольгу Данилович (6:4, 7:6).

Завдяки цій перемозі Світоліна підніметься у рейтингу WTA з 18-ї на 17-ту сходинку. Наступного тижня Еліна стартує в турнірі в Іспанії. Окрім Еліни, у ньому візьмуть участь Марта Костюк, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна.