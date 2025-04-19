Еліна Світоліна – Єлена-Габріела Русе 2:0 (6:0, 6:2)

У суботу, 19 квітня, Еліна Світоліна зіграла проти Єлени-Габріели Русе у півфіналі WTA 250. Це була третя зустріч спортсменок на тенісному корті, у якій українка знову перемогла, повідомляє 24 канал.

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Як Світоліна обіграла Русе

Півфінальний матч між Еліною Світоліною та Єленою-Габріелою Русе тривав 1 годину та 2 хвилини. Перша ракетка України перемогла румунську тенісистку за підсумками двох сетів.

У першій партії Світоліна не залишила шансів Русе. Українська тенісистка закрила сет з рахунком 6:0. У другому сеті румунка намагалась скласти конкуренцію, але без шансів – 6:2.

Статистика. Еліна Світоліна виконала п'ять подач навиліт та не припустилась жодної подвійної помилки. Єлена-Габріела Русе двічі помилилась та зробила два ейси.

У фіналі Еліна Світоліна зіграє проти Ольги Данилович. Вирішальний матч WTA 250 у французькому Руані між українською та сербською тенісистками відбудеться у неділю 20 квітня.