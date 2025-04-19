Элина Свитолина – Елена-Габриэла Русе 2:0 (6:0, 6:2)

В субботу, 19 апреля, Элина Свитолина сыграла против Елены-Габриэлы Русе в полуфинале WTA 250. Это была третья встреча спортсменок на теннисном корте, в которой украинка снова победила, сообщает 24 канал.

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Как Свитолина обыграла Русе

Полуфинальный матч между Элиной Свитолиной и Еленой-Габриэлой Русе длился 1 час и 2 минуты. Первая ракетка Украины победила румынскую теннисистку по итогам двух сетов.

В первой партии Свитолина не оставила шансов Русе. Украинская теннисистка закрыла сет со счетом 6:0. Во втором сете румынка пыталась составить конкуренцию, но без шансов – 6:2.

Статистика. Элина Свитолина выполнила пять подач навылет и не допустила ни одной двойной ошибки. Елена-Габриэла Русе дважды ошиблась и сделала два эйса.

В финале Элина Свитолина сыграет против Ольги Данилович. Решающий матч WTA 250 во французском Руане между украинской и сербской теннисистками состоится в воскресенье 20 апреля.