Элина Свитолина (Украина) – Джессика Бузас Манейро (Испания) 2:0 (6:3, 6:2)

Во французском Руане продолжается престижный женский турнир категории WTA250. Среди 32-х участниц соревнования было двое представительниц Украины, сообщает 24 Канал.

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Не заметила соперницу

Элина Свитолина и Ангелина Калинина вышли друг на друга в 1/8 финала и победу праздновала первая. Таким образом, одесситка добралась до четвертьфинала, где ее ждала испанка Джессика Бузас Манейро.

Девушка занимает аж 73 место в рейтинге WTA, поэтому именно Элина считалась фавориткой поединка. Украинка провела почти безупречный матчи и только в первом сете Джессика дала бой Свитолиной.

Переломный момент произошел в первом сете при счете 3:3. Манейро была близкой к брейку, но украинке удалось отстоять свой гейм. После него она быстро довела игру до победы в первом сете.

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Второй же сложился куда проще. Испанка отдала два из трех первых геймов на своей подаче и де-факто вышла из борьбы. Таким образом, Свитолина прошла в 1/2 финала, где ее оппоненткой станет бельгийка Габриэла Русе (WTA №90).