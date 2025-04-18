Еліна Світоліна (Україна) – Джессіка Бузас Манейро (Іспанія) 2:0 (6:3, 6:2)

У французькому Руані триває престижний жіночий турнір категорії WTA250. Серед 32-х учасниць змагання було двоє представниць України, повідомляє 24 Канал.

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Не помітила суперницю

Еліна Світоліна та Ангеліна Калініна вийшли одна на одну в 1/8 фіналу і перемогу святкувала перша. Таким чином, одеситка дісталась чвертьфіналу, де на неї чекала іспанка Джессіка Бузас Манейро.

Дівчина посідає аж 73 місце в рейтингу WTA, тому саме Еліна вважалась фавориткою поєдинку. Українка провела майже бездоганний матчі і лише у першому сеті Джессіка дала бій Світоліній.

Переломний момент стався у першому сеті за рахунку 3:3. Манейро була близькою до брейку, але українці вдалось відстояти свій гейм. Після нього вона швидко довела гру до перемоги в першому сеті.

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Другий же склався куди простіше. Іспанка віддала дві з трьох перших геймів на своїй подачі та де-факто вийшла з боротьби. Таким чином, Світоліна пройшла у 1/2 фіналу, де її опоненткою стане бельгійка Габріела Русе (WTA №90).