В финальном поединке турнира WTA 250 Элина Свитолина встречалась с сербской теннисисткой Ольгой Данилович. В напряженном поединке первая ракетка Украины вырвала победу, пишет 24 Канал.

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Искренние слова благодарности

После победного финала Свитолина обратилась к своим поклонникам. Она выразила слова благодарности своей команде, любимому мужу и украинцам.

Я хочу поблагодарить мою команду, которая каждую неделю работает со мной. Гаэля также. Также украинцев, которые приходили и поддерживали меня. Слава Украине,

– сказала Свитолина.

Отметим, что Элина Свитолина выиграла свой 18-й турнир в карьере в одиночном разряде. Последний раз 30-летняя теннисистка праздновала викторию в мае 2023 года, когда выиграла турнир в Страсбурге. Тогда украинка вернулась на корт после рождения дочери.

Во французском Руане Элина не проиграла соперницам ни одного сета. Она поочередно одолела швейцарку Жиль Тайхманн (6:4, 6:2), украинку Ангелину Калинину (6:4, 6:0), Джессику Бузас из Испании (6:3, 6:2), румынку Элену-Габриэла Русе (6:3, 6:2) и сербку Ольгу Данилович (6:4, 7:6).

Благодаря этой победе Свитолина поднимется в рейтинге WTA с 18-й на 17-ю строчку. На следующей неделе Элина стартует в турнире в Испании. Кроме Элины, в нем примут участие Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.