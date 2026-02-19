Військові медики серед речей для поранених натрапили на приємний сюрприз від Світоліної
- Військові медики знайшли кросівки Еліни Світоліної серед речей для постраждалих, які вона використовувала на майстер-класі в лютому 2023 року.
- Еліна Світоліна є амбасадоркою United24, підтримує відбудову України та організовує проєкти, такі як Play for Ukraine з Новою Поштою, для допомоги постраждалим від війни.
На одному зі стабілізаційних пунктів військові отримали коробки з речами для постраждалих і знайшли серед них кросівки. Ці кросівки Світоліна використовувала під час дитячого майстер-класу у лютому 2023 року.
Військовослужбовці Першого окремого медичного батальйону серед одягу для поранених знайшли кросівки української тенісистки Еліні Світоліної. Зараз медики намагаються зв'язатися зі спортсменкою, щоб подякувати та передати патчі свого підрозділу, повідомили у соцмережі X.
Як це сталося?
Військові припустили, що той, хто надіслав річ, міг не знати про історію кросівок. Самі ж кросівки власник уже не використовує.
Тим часом користувачі мережі припустили, що кросівки могли надійти від родича чи знайомого, який не усвідомлює їхньої цінності, або що власник уже не потребує їх.
У коментарях до публікації в Х батальйон повідомив, що шукає контакт тенісистки.
Може хтось із нашої стрічки знає Еліну Світоліну? Шукаємо контакти, щоб подякувати і подарувати наші патчі,
– запитують військові.
Як Еліна Світоліна допомагає Україні під час війни?
- У червні 2022 року Світоліна стала амбасадоркою United24 – глобальної платформи для збору коштів на підтримку оборони, медичну допомогу та відбудову України. Через цю ініціативу вона активно підтримує відбудову та допомогу постраждалим від війни, повідомляє офіс президента України.
- Спільно з Новою Поштою організовують проєкт Play for Ukraine, де історії українців надихають на активні дії, а переможці отримують можливість зустрітися з Еліною, а також подарунки й підтримку, повідомляє Svitolina Foundation.
- Серія турнірів з Сергієм Стаховським від Нової Пошти для юних українських тенісистів, що проходить у різних містах України та надає гранти дітям для розвитку спортивної кар'єри.
- З перших днів війни Еліна активно підтримує 13‑ту бригаду Національної гвардії України "Хартія".