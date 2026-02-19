Військові медики серед речей для поранених натрапили на приємний сюрприз від Світоліної

На одному зі стабілізаційних пунктів військові отримали коробки з речами для постраждалих і знайшли серед них кросівки. Ці кросівки Світоліна використовувала під час дитячого майстер-класу у лютому 2023 року.

Військовослужбовці Першого окремого медичного батальйону серед одягу для поранених знайшли кросівки української тенісистки Еліні Світоліної. Зараз медики намагаються зв'язатися зі спортсменкою, щоб подякувати та передати патчі свого підрозділу, повідомили у соцмережі X.

Дивіться також "Жахливе і страшне життя": Світоліна розповіла світу правду про ситуацію в Україні

Як це сталося?

Військові припустили, що той, хто надіслав річ, міг не знати про історію кросівок. Самі ж кросівки власник уже не використовує.

Тим часом користувачі мережі припустили, що кросівки могли надійти від родича чи знайомого, який не усвідомлює їхньої цінності, або що власник уже не потребує їх.

У коментарях до публікації в Х батальйон повідомив, що шукає контакт тенісистки.

Може хтось із нашої стрічки знає Еліну Світоліну? Шукаємо контакти, щоб подякувати і подарувати наші патчі,

– запитують військові.

Як Еліна Світоліна допомагає Україні під час війни?