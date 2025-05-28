До кінця моїх днів, – Світоліна розповіла про ставлення до Путіна

Нещодавно перша ракетка України Еліна Світоліна завітала на інтерв'ю. Тенісистка дала відповідь на питання стосовно кремлівського диктатора Владіміра Путіна.

Зокрема, Світоліна розповіла про своє ставлення до президента держави-агресора. Еліна наголосила на тому, що ніколи не змінить свою думку, повідомляє 24 канал із посиланням на LordAshcroftGallery.

Читайте також Чоловік Світоліної дав інтерв'ю російським пропагандистам

Що сказала Світоліна

Українська тенісистка заявила, що безумовно відчуває дуже велику ненависть до Владіміра Путіна. Проте ця емоція виникає у неї не тільки до лідера ворожої країни, а й до усього російського народу.

Еліна Світоліна наголосила, що Путін та росіяни, це великий тригер для неї. Перша ракетка України відчуває багато болю у поєднанні з сумом та гнівом.

Не впевнена, що я колись зміню думку. До кінця моїх днів я буду це відчувати (ненависть до росіян – 24 канал), тому що вони завдали так багато болю Україні, нашим сімʼям, нашим людям. Має бути покарання за те, що він зробив. Це єдиний шлях,

– сказала Світоліна.

Зазначимо, що Еліна Світоліна має свій благодійний фонд "Svitolina Foundation". Діяльність організації першої ракетки України спрямована на допомогу українським дітям, які постраждали від війни.

Еліна Світоліна вкладає частину призових у розвиток тенісу в Україні. Тенісистка також бере участь у матчах для різних благодійних програм.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна наразі виступає на Ролан Гаррос 2025 у Парижі. У першому матчі перша ракетка України перемогла Зейнеп Сонмез із Туреччини.