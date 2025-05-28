В частности, Свитолина рассказала о своем отношении к президенту государства-агрессора. Элина отметила, что, что никогда не изменит свое мнение, сообщает 24 канал со ссылкой на LordAshcroftGallery.

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Что сказала Свитолина

Украинская теннисистка заявила, что безусловно испытывает очень большую ненависть к Владимиру Путину. Однако эта эмоция возникает у нее не только к лидеру враждебной страны, но и ко всему российскому народу.

Элина Свитолина отметила, что Путин и россияне, это большой триггер для нее. Первая ракетка Украины испытывает много боли в сочетании с грустью и гневом.

Не уверена, что я когда-то изменю мнение. До конца моих дней я буду это чувствовать (ненависть к россиянам – 24 канал), потому что они нанесли так много боли Украине, нашим семьям, нашим людям. Должно быть наказание за то, что он сделал. Это единственный путь,

– сказала Свитолина.

Отметим, что Элина Свитолина имеет свой благотворительный фонд "Svitolina Foundation". Деятельность организации первой ракетки Украины направлена на помощь украинским детям, которые пострадали от войны.

Элина Свитолина вкладывает часть призовых в развитие тенниса в Украине. Теннисистка также участвует в матчах для различных благотворительных программ.

Напомним, что Элина Свитолина сейчас выступает на Ролан Гаррос 2025 в Париже. В первом матче первая ракетка Украины победила Зейнеп Сонмез из Турции.