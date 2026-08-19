Світоліна відмовилась грати через травму за півтора тижня до старту US Open

Перша ракетка України Еліна Світоліна не вийшла на матч третього кола престижного турніру WTA 1000 у Цинциннаті проти Ван Сіюй. Причина в ушкодженні, якого тенісистка зазнала в дуже невдалий момент – коли вже зовсім близько заключний мейджор сезону.

Виявилося, що Еліна приїхала до Орегону вже з травмою і провела попередній матч на морально-вольових якостях. Тепер вболівальники затамували подих в очікуванні того, чи зможе українка зіграти на Відкритому чемпіонаті США, пише 24 Канал.

Що сталося з Еліною Світоліною у Цинциннаті

Команда українки оприлюднила заяву, що Світоліна не може зіграти матч третього кола проти китаянки через травму правої щиколотки.

Ушкодження проявило себе вже під час попереднього турніру, який відбувався у Торонто. Там Еліна поступилася у півфіналі Ізі Свьонтек у трьох сетах.

9-та ракетка світу намагалася все ж відновитися і навіть виграла стартовий матч у Цинциннаті у чешки Валентової, хоча довелося відігравати матчболи і провести на корті безжальні дві з половиною години.

Але ці зусилля остаточно змусили Світоліну зрозуміти, що зараз продовжувати боротьбу вона не може. Особливо враховуючи те, що буквально за 11 днів розпочинається Відкритий чемпіонат США.

Чи виступить Світоліна на US Open

Офіційна заява щодо зняття зі змагань у Цинциннаті не містить згадок про турнір в Нью-Йорку на кортах Флашінг-Медоуз. Вочевидь рішення щодо участі на US Open Світоліна зможе ухвалити пізніше, з урахуванням того, як швидко буде відбуватися лікування ушкодження.

На фінальному мейджорі сезону Еліна має зіграти не лише в одиночному розряді, але й у змаганнях змішаних пар разом зі своїм чоловіком французом Гаелем Монфісом.