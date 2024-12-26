У середу, 25 грудня, у світі відзначали Різдво. Українська тенісистка Еліна Світоліна не змогла відзначити свято вдома, пише 24 канал з посиланням на інстаграм спортсменки.

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Різдво Світоліної

Святвечір українська тенісистка зустріла у літаку.

Ще один рік… Ще одне Різдво в літаку,

– написала Еліна Світоліна.



Світоліна в літаку на Різдво / Скриншот зі сторіс спортсменки

До цього тенісистка опублікувала різдвяне відео з донькою Скай. На ньому дівчатка позували на фоні вбраної ялинки.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна перенесла операцію на нозі і наразі продовжує відновлюватися. Зовсім скоро тенісистка має повернутися на корт.