У середу, 25 грудня, у світі відзначали Різдво. Українська тенісистка Еліна Світоліна не змогла відзначити свято вдома, пише 24 канал з посиланням на інстаграм спортсменки.
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Різдво Світоліної
Святвечір українська тенісистка зустріла у літаку.
Ще один рік… Ще одне Різдво в літаку,
– написала Еліна Світоліна.
Світоліна в літаку на Різдво / Скриншот зі сторіс спортсменки
До цього тенісистка опублікувала різдвяне відео з донькою Скай. На ньому дівчатка позували на фоні вбраної ялинки.
Нагадаємо, що Еліна Світоліна перенесла операцію на нозі і наразі продовжує відновлюватися. Зовсім скоро тенісистка має повернутися на корт.