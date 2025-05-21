"Було страшно": відомий тенісист зізнався, що мав думки про самогубство

Фінський тенісист Еміль Руусувуорі зробив відверте зізнання щодо своїх проблем з психічним здоров'ям. Він зізнався, що хотів покінчити життя самогубством.

Еміль Руусувуорі взяв паузу в кар'єрі влітку 2024 року і повернувся до змагань у лютому 2025 року. За цей час тенісист пережив не найкращий період у своєму житті.

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Руусувуорі про психічні проблеми

Фінський тенісист розповів, що те, що відбувалося в його голові і почало впливати на його життя поза кортом і він погано спав, аж до того, що йому почали снитися кошмар, пише 24 канал з посиланням на пресслужбу ATP.

Я прокидався в поту, серце калатало, не міг дихати. Це змушувало мене думати, що я божеволію. Я прокидався вранці і йшов на тренування, але мене там не було. Я просто виконував механічні рухи. Коли настав час мого першого матчу в Парижі, я відчув, що насправді не перебуваю на корті, тому не дивно, що я програв у трьох сетах,

– сказав Еміль Руусувуорі.

Він також додав, що спробував взяти один-два тижні відпустки, щоб подивитися, чи допоможе це, перш ніж вирушити в Сурбітон на трав’яний турнір.

"Але в мене сталася панічна атака на корті. Я б розповів вам, що я відчував, але дійсно не пам’ятаю цей матч.

Як ви можете собі уявити, це було дуже страшно. У мене почалися панічні атаки поза кортом, зокрема, коли я за кермом. Під час Вімблдону мені доводилося з'їжджати з дороги, зупинятися і виходити з машини, тому що іноді здавалося, що я можу втратити свідомість. Я не контролював себе", – додав Еміль Руусувуорі.

Відзначимо, що раніше фін був 37-ю ракеткою світу.