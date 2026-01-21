28-річний нападник вирушив підкорювати футбольні поля Великої Британії але так і не діставшись до Туманного Альбіону його життя обірвалося. Що відомо про загадкову трагедію аргентинця – розповідає 24 канал.

Як загинув Сала?

За даними Sky News, у січні 2019 року аргентинський футболіст Нанта (Франція) узгодив контракт з Кардіфф Сіті. Трансфер Сала обійшовся валлійському клубу у 15 мільйонів фунтів стерлінгів.

Еміліано Сала у Нанті / Фото французького клубу

У ніч на 21 січня 2019 року він вилетів з Франції у напрямку Великої Британії на приватному літаку. Проте згодом поблизу Ла-Маншу літак аргентинця зник з радарів, а доля футболіста залишалася невідомою.

Після зникнення розпочалася пошукова операція з метою відшукати Сала та пілота Айбботсона. Зрештою журналіст Sky Sports Том Пермантер повідомив, що 3 лютого було знайдено уламки літака, у якому летів футболіст.

Пізніше у програмі на ютуб-каналі Guardian Football повідомили про те, що тіло 28-річного нападника виявили під водою 6 лютого – його особистість встановили через ДНК-тест. Водночас тіло пілота Айбботсона не знайшли досі.

Як завершилося розслідування щодо загибелі Сали?

Токсикологічний висновок показав, що в організмі футболіста виявили надзвичайно високий карбоксигемоглобіну у крові – приблизно 58 відсотків, писало Sky News. Це свідчить про те, шо він отруївся чадним газом.

Уламки літака, у якому летів Сала / Фото з відкритих джерел

Пізніше експерти AAIB вказали на те, що літак, на якому летів Сала, не був обладнаний детектором СО, що міг би попередити про витік газу. За даними euronews, отруєння сталося від витоку відпрацьованих газів у кабіну.

Також згодом було встановлено, що аргентинець помер миттєво від травм грудної клітки та травм голови від зіткнення з водою. Проте на момент катастрофи, ймовірно, нападник вже був без свідомості.

Окрім того, виявилося, що пілот мав лише приватну ліцензію та не мав прав здійснювати нічний рейс, тим паче у таких умовах. Ті, хто організовував політ, зазнали жорсткого покарання.

За даним Goal, Девіда Гендерсона, який і організував політ, було засуджено до позбавлення волі – термін ув'зянення невідомий. Відзначимо, що до сьогодні також тривають суперечки між Кардіффом та Нантом щодо відшкодування збитків – валлійці вимагають 100 мільйонів фунтів стерлінгів.

Як футбольний світ відреагував на смерть Сали?

Нант, який став останнім клубом у кар'єри Сали, назавжди увіковічив 9-й номер під яким грав футболіст.

У мене немає слів, це трагедія, я спустошений. Еміліано залишив тут великий слід, тому я, як і багато уболівальників, хочу вшанувати його, вилучивши дев'ятку,

– сказав президент клубу Вальдемар Кіта.

Окрім того, Ліонель Мессі став одним із перших, хто відреагував на смерть свого земляка. Він у своєму інстаграмі висловив співчуття сім'ї загиблого Сали.

"Мої співчуття сім'ї та друзям Еміліано. Ми зараз з вами. Нехай спочиває з миром", – написав аргентинець.

Меморіал на честь Сала / Фото з відкритих джерел

Також на смерть 28-річного футболіста відреагували – Ікер Касільяс, Вейн Руні, Кіліан Мбаппе, Гарет Бейл, Аксель Вітсель, а також Реал Мадрид, Барселона, Бока Хуніонрс, УЄФА, ФІФА та Федерація футболу Аргентини.

Що відомо про кар'єру Сала?