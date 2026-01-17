В останню путь спеціаліста прийшли провести чимало футбольних людей. Серед них був і Зідан, проте його відвідини цієї прощальної церемонії були супроводжені неприємним інцидентом, повідомляє 24 Канал із посиланням на фотографа Амар Тауалі.

Що сталося після похорону тренера?

Легенда мадридського Реала опинився в центрі уваги одразу після похорону свого колишнього наставника. Його оточили на вулиці в Парижі біля церкви Мадлен, вимагаючи автографи та спільні фото, попри трагічну подію.

На кадрах відео видно, що Зінедін у пригніченому настрої виходить з церемонії та йде пішки, а навколо нього швидко зібрався натовп. Люди роблять різні вигуки на адресу свого кумира та вітають його з успіхами сина Лукаса на Кубку Африки, хоча ситуація була максимально недоречна для цього.

Вони буквально не давали кроку зробити Зідану. Попри емоційний стан, він продемонстрував неймовірну витримку – давав автографи та фотографувався з фанатами.

Один із присутніх намагався допомогти "Зізу", заявивши, щоб тому дали спокій. Проте шанувальники продовжили переслідувати легенду футболу, не даючи йому навіть декількох секунд тиші.

Як ЗІдану не давали проходу після церемонії прощання: дивіться відео

Публікація з відео стала вірусною у французьких ЗМІ. У коментарях під дописом користувачі були обурені поведінкою фанатів:

"Терпіння легенди... повага".

"Люди, у вас узагалі немає сорому?"

"Зовсім ніякої поваги. Це був явно не день для такого".

"Нестерпно, люди тикають телефонами, навіть не запитуючи".

"Він щойно вийшов із похорону, а за ним бігають, це неадекватно".

Зазначимо, що під цим дописом також згадали історію, коли Кріштіану Роналду вирішив не відвідувати похорон партнера по збірній Португалії Діогу Жоту. Люди заявили, що тепер розуміють аргументи футболіста, чому той не поїхав на церемонію прощання.

Що відомо про Роллана Курбіса?