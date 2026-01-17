У каталонському дербі гості здобули перемогу з рахунком 2:0. Головним героєм зустрічі став Владислав Ванат, інформує 24 Канал.
Як минув матч Еспаньйол – Жирона?
Форвард збірної України став автором обох голів своєї команди. Обидва він забив ударами з пенальті.
Сталося це наприкінці кожного з таймів. У першому Ванат реалізував свій шанс з другої спроби, адже перебивав через вихід воротаря з лінії воріт, а у другому – йому вистачило й одного удару.
Дивіться дубль Ваната у відеоогляді матчу Еспаньйол – Жирона
Ця перемога стала вже четвертою для Жирони у п'яти останніх турах. Завдяки таким виступам каталонці змогли залишити зону вильоту в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії та тимчасово піднялися вже на дев'яту позицію.
Цікаво. Останні сім голів Жирони забивали виключно українці. Три записав собі в актив Віктор Циганков, а чотири – герой зустрічі проти Еспаньйола.
Зазначимо, що в попередньому турі Ванат відзначився красивим взяттям воріт п'ятою. Тоді він приніс своїй команді перемогу над Осасуною.
Як виступає Ванат у сезоні-2025/2026?
Став гравцем іспанського клубу 1 вересня, перейшовши з київського Динамо приблизно за 15 мільйонів євро.
Загалом за каталонців провів уже 19 матчів, у яких забив вісім голів і віддав одну результативну передачу (дані Transfermarkt).
У Ла Лізі Владислав має у своєму активі вже сім забитих м'ячів і за кількістю результативних ударів у чемпіонаті Іспанії він обійшов Артема Кравця, ставши третім бомбардиром за всю історію серед українців у цьому турнірі.
Наступна гра Жирони відбудеться 26 січня. Каталонці вдома прийматимуть Хетафе.