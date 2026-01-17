В каталонском дерби гости одержали победу со счетом 2:0. Главным героем встречи стал Владислав Ванат, информирует 24 Канал.

Как прошел матч Эспаньол – Жирона?

Форвард сборной Украины стал автором обоих голов своей команды. Оба он забил ударами с пенальти.

Случилось это в конце каждого из таймов. В первом Ванат реализовал свой шанс со второй попытки, ведь перебивал через выход вратаря с линии ворот, а во втором – ему хватило и одного удара.

Смотрите дубль Ваната в видеообзоре матча Эспаньол – Жирона

Эта победа стала уже четвертой для Жироны в пяти последних турах. Благодаря таким выступлениям каталонцы смогли покинуть зону вылета в турнирной таблице чемпионата Испании и временно поднялись уже на девятую позицию.

Интересно. Последние семь голов Жироны забивали исключительно украинцы. Три записал себе в актив Виктор Цыганков, а четыре – герой встречи против Эспаньола.

Отметим, что в предыдущем туре Ванат отметился красивым взятием ворот пяткой. Тогда он принес своей команде победу над Осасуной.

Как выступает Ванат в сезоне-2025/2026?