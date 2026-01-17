В последний путь специалиста пришли провести немало футбольных людей. Среди них был и Зидан, однако его посещение этой прощальной церемонии было сопровождено неприятным инцидентом, сообщает 24 Канал со ссылкой на фотографа Амар Тауали.

Что произошло после похорон тренера?

Легенда мадридского Реала оказался в центре внимания сразу после похорон своего бывшего наставника. Его окружили на улице в Париже возле церкви Мадлен, требуя автографы и совместные фото, несмотря на трагическое событие.

На кадрах видео видно, что Зинедин в подавленном настроении выходит из церемонии и идет пешком, а вокруг него быстро собралась толпа. Люди делают различные выкрики в адрес своего кумира и поздравляют его с успехами сына Лукаса на Кубке Африки, хотя ситуация была максимально неуместна для этого.

Они буквально не давали шагу сделать Зидану. Несмотря на эмоциональное состояние, он продемонстрировал невероятную выдержку – давал автографы и фотографировался с фанатами.

Один из присутствующих пытался помочь "Зизу", заявив, чтобы того оставили в покое. Однако поклонники продолжили преследовать легенду футбола, не давая ему даже нескольких секунд тишины.

Как Зидану не давали прохода после церемонии прощания: смотрите видео

Публикация с видео стала вирусной во французских СМИ. В комментариях под постом пользователи были возмущены поведением фанатов:

"Терпение легенды... уважение".

"Люди, у вас вообще нет стыда?"

"Совсем никакого уважения. Это был явно не день для такого".

"Невыносимо, люди тыкают телефонами, даже не спрашивая".

"Он только вышел с похорон, а за ним бегают, это неадекватно".

Отметим, что под этим сообщением также вспомнили историю, когда Криштиану Роналду решил не посещать похороны партнера по сборной Португалии Диогу Жоту. Люди заявили, что теперь понимают аргументы футболиста, почему тот не поехал на церемонию прощания.

