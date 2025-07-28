Син колишнього чемпіона світу знищив досвідченого боксера за 35 секунд: відео нокауту

У неділю, 27 липня, у Нью-Йорку на легендарній арені "Медісон Сквер Гарден" відбувся вечір боксу. Його головною подією був поєдинок за титул WBO в легкій вазі між Ксандером Заясом і Хорхе Гарсією.

В андеркарді цього бою зустрічалися, зокрема, Еміліано Варгас та Александр Еспіноза. В ньому 21-річний американець не залишив жодних шансів супернику, повідомляє 24 Канал.

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Як Варгас знищив Еспінозу?

Він тріумфував уже на 35-й секунді поєдинку. Еміліано зі старту накинувся на свого опонента та під час атаки завдав потужного удару по щелепі.

Після нього 34-річний Еспіноза опинився на канвасі та вже не зміг піднятися. Рефері навіть не рахував до десяти, зафіксувавши дострокову перемогу американця.

Варгас брутально нокаутував Еспінозу: дивіться відео

Зазначимо, що переможець є сином Фернандо Варгаса, який був чемпіоном світу за версіями WBA та IBF у середній вазі. Для 21-річного американця це був 15-й бій на професійному рівні. У них він здобув усі перемоги, з яких 13 – нокаутом.

До слова. В головному поєдинку вечора боксу Ксандер Заяс захистив свій титул одноголосим рішенням суддів.

Раніше повідомлялося, що колишній абсолютний чемпіон світу вимушено завершив кар'єру у 34 роки. Йому довелося піти на такий крок через ризик осліпнути.