Експерша ракетка світу оцінив рівень гри Світоліної після видатної перемоги на Australian Open

У вівторок, 27 січня, Еліна Світоліна провела матч 1/4 фіналу на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу. Вона не залишила жодних шансів третій ракетці світу Коко Гофф, розгромивши її з рахунком 6:1, 6:2.

Такий феєричний виступ українки прокоментував Енді Роддік у подкасті на своєму ютуб-каналі. Американець вражений її грою на початку сезону.

Що сказав Роддік про Світоліну?

Експерша ракетка світу заявив, що перемога Світоліної його не здивувала, проте розгромний рахунок став для нього великою несподіванкою. Він вважає, що наразі Еліна перебуває, напевно, у найкращій формі за всю кар'єру.

Обіграти Коко 6:1, 6:2 на турнірі Grand Slam – це вже повністю односторонній матч. Зараз, на мій погляд, вона рухається, мабуть, краще, ніж будь-коли. Вона в найкращій фізичній формі за всю кар'єру. Світоліна зараз грає в найкращий теніс у своїй кар'єрі,

– зазначив Енді.

Роддік розповів, що Еліна вражає його своїми виступами після повернення в теніс. Він згадав її минулі досягнення та вважає, що наразі українка готова зробити наступний якісний крок у кар'єрі.

"Якщо подивитися на її шлях: вона ж була третьою ракеткою світу, виграла безліч турнірів серії WTA 1000, потім народила дитину, після чого повернулася, дійшла до півфіналу Вімблдону, а тепер це її перший в кар'єрі півфінал Australian Open. Це неймовірно. Вона довгий час фігурувала в розмовах як "найкраща тенісистка, яка не виграла турнір Grand Slam", можливо, тепер цей статус вже перейшов до когось іншого. Але перемога над Коко з рахунком 6:1, 6:2 – це, звичайно, говорить багато про що", – резюмував американець.

Довідка. Коко Гофф є дворазовою переможницею турнірів серії Grand Slam. Вона тріумфувала на US Open-2023 та Ролан Гаррос-2025.

Зазначимо, що сам Роддік на Australian Open чотири рази доходив до півфіналів. Проте жодного разу йому так і не вдалося виграти австралійський "мейджор".

Як виступає Світоліна у новому сезоні?