Експерша ракетка світу оцінив рівень гри Світоліної після видатної перемоги на Australian Open
- Еліна Світоліна розгромила третю ракетку світу Коко Гофф з рахунком 6:1, 6:2 у чвертьфіналі Australian Open.
- Енді Роддік вважає, що Світоліна перебуває у найкращій формі за всю кар'єру, і її перемога над Гофф є значним досягненням.
У вівторок, 27 січня, Еліна Світоліна провела матч 1/4 фіналу на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу. Вона не залишила жодних шансів третій ракетці світу Коко Гофф, розгромивши її з рахунком 6:1, 6:2.
Такий феєричний виступ українки прокоментував Енді Роддік у подкасті на своєму ютуб-каналі. Американець вражений її грою на початку сезону.
Що сказав Роддік про Світоліну?
Експерша ракетка світу заявив, що перемога Світоліної його не здивувала, проте розгромний рахунок став для нього великою несподіванкою. Він вважає, що наразі Еліна перебуває, напевно, у найкращій формі за всю кар'єру.
Обіграти Коко 6:1, 6:2 на турнірі Grand Slam – це вже повністю односторонній матч. Зараз, на мій погляд, вона рухається, мабуть, краще, ніж будь-коли. Вона в найкращій фізичній формі за всю кар'єру. Світоліна зараз грає в найкращий теніс у своїй кар'єрі,
– зазначив Енді.
Роддік розповів, що Еліна вражає його своїми виступами після повернення в теніс. Він згадав її минулі досягнення та вважає, що наразі українка готова зробити наступний якісний крок у кар'єрі.
"Якщо подивитися на її шлях: вона ж була третьою ракеткою світу, виграла безліч турнірів серії WTA 1000, потім народила дитину, після чого повернулася, дійшла до півфіналу Вімблдону, а тепер це її перший в кар'єрі півфінал Australian Open. Це неймовірно. Вона довгий час фігурувала в розмовах як "найкраща тенісистка, яка не виграла турнір Grand Slam", можливо, тепер цей статус вже перейшов до когось іншого. Але перемога над Коко з рахунком 6:1, 6:2 – це, звичайно, говорить багато про що", – резюмував американець.
Довідка. Коко Гофф є дворазовою переможницею турнірів серії Grand Slam. Вона тріумфувала на US Open-2023 та Ролан Гаррос-2025.
Зазначимо, що сам Роддік на Australian Open чотири рази доходив до півфіналів. Проте жодного разу йому так і не вдалося виграти австралійський "мейджор".
Як виступає Світоліна у новому сезоні?
Еліна у вересні завчасно завершила кампанію-2025 й мала понад три місяці для підготовки до нового сезону.
Світоліна неймовірно розпочала 2026 рік і наразі має 10-матчеву переможну серію, протягом якої віддала лише один сет. Вона здобула титул в Окленді та пройшла вже п'ятьох суперниць на Australian Open.
Еліна вперше в кар'єрі зіграє у півфіналі цього турніру. Раніше українка тричі зупинялася на стадії чвертьфіналів (2018, 2019 та 2025 роки).
Загалом це буде четвертий півфінал для Світоліної на турнірах серії Grand Slam. Двічі вона доходила до цієї стадії на Вімблдоні та одного разу на US Open.
Українка буде боротися за свій перший фінал з чинною лідеркою рейтингу WTA Ариною Соболенко. Матч відбудеться 29 січня та розпочнеться орієнтовно о 10:30 за київським часом.