Экс-первая ракетка мира оценил уровень игры Свитолиной после выдающейся победы на Australian Open
- Элина Свитолина разгромила третью ракетку мира Коко Гофф со счетом 6:1, 6:2 в четвертьфинале Australian Open.
- Энди Роддик считает, что Свитолина находится в лучшей форме за всю карьеру, и ее победа над Гофф является значительным достижением.
Во вторник, 27 января, Элина Свитолина провела матч 1/4 финала на Открытом чемпионате Австралии по теннису. Она не оставила никаких шансов третьей ракетке мира Коко Гофф, разгромив ее со счетом 6:1, 6:2.
Такое феерическое выступление украинки прокомментировал Энди Роддик в подкасте на своем ютуб-канале. Американец поражен ее игрой в начале сезона.
Что сказал Роддик о Свитолине?
Экс-первая ракетка мира заявил, что победа Свитолиной его не удивила, однако разгромный счет стал для него большой неожиданностью. Он считает, что сейчас Элина находится, наверное, в лучшей форме за всю карьеру.
Обыграть Коко 6:1, 6:2 на турнире Grand Slam – это уже полностью односторонний матч. Сейчас, на мой взгляд, она двигается, пожалуй, лучше, чем когда-либо. Она в лучшей физической форме за всю карьеру. Свитолина сейчас играет в лучший теннис в своей карьере,
– отметил Энди.
Роддик рассказал, что Элина поражает его своими выступлениями после возвращения в теннис. Он вспомнил ее прошлые достижения и считает, что сейчас украинка готова сделать следующий качественный шаг в карьере.
"Если посмотреть на ее путь: она же была третьей ракеткой мира, выиграла множество турниров серии WTA 1000, потом родила ребенка, после чего вернулась, дошла до полуфинала Уимблдона, а теперь это ее первый в карьере полуфинал Australian Open. Это невероятно. Она долгое время фигурировала в разговорах как "лучшая теннисистка, не выигравшая турнир Grand Slam", возможно, теперь этот статус уже перешел к кому-то другому. Но победа над Коко со счётом 6:1, 6:2 – это, конечно, говорит о многом", – резюмировал американец.
Справка. Коко Гофф является двукратной победительницей турниров серии Grand Slam. Она торжествовала на US Open-2023 и Ролан Гаррос-2025.
Отметим, что сам Роддик на Australian Open четыре раза доходил до полуфиналов. Однако ни разу ему так и не удалось выиграть австралийский "мэйджор".
Как выступает Свитолина в новом сезоне?
Элина в сентябре заблаговременно завершила кампанию-2025 и имела более трех месяцев для подготовки к новому сезону.
Свитолина невероятно начала 2026 год и сейчас имеет 10-матчевую победную серию, в течение которой отдала только один сет. Она завоевала титул в Окленде и прошла уже пятерых соперниц на Australian Open.
Элина впервые в карьере сыграет в полуфинале этого турнира. Ранее украинка трижды останавливалась на стадии четвертьфиналов (2018, 2019 и 2025 годы).
В целом это будет четвертый полуфинал для Свитолиной на турнирах серии Grand Slam. Дважды она доходила до этой стадии на Уимблдоне и однажды на US Open.
Украинка будет бороться за свой первый финал с действующим лидером рейтинга WTA Ариной Соболенко. Матч состоится 29 января и начнется ориентировочно в 10:30 по киевскому времени.