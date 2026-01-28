Такое феерическое выступление украинки прокомментировал Энди Роддик в подкасте на своем ютуб-канале. Американец поражен ее игрой в начале сезона.

Что сказал Роддик о Свитолине?

Экс-первая ракетка мира заявил, что победа Свитолиной его не удивила, однако разгромный счет стал для него большой неожиданностью. Он считает, что сейчас Элина находится, наверное, в лучшей форме за всю карьеру.

Обыграть Коко 6:1, 6:2 на турнире Grand Slam – это уже полностью односторонний матч. Сейчас, на мой взгляд, она двигается, пожалуй, лучше, чем когда-либо. Она в лучшей физической форме за всю карьеру. Свитолина сейчас играет в лучший теннис в своей карьере,

– отметил Энди.

Роддик рассказал, что Элина поражает его своими выступлениями после возвращения в теннис. Он вспомнил ее прошлые достижения и считает, что сейчас украинка готова сделать следующий качественный шаг в карьере.

"Если посмотреть на ее путь: она же была третьей ракеткой мира, выиграла множество турниров серии WTA 1000, потом родила ребенка, после чего вернулась, дошла до полуфинала Уимблдона, а теперь это ее первый в карьере полуфинал Australian Open. Это невероятно. Она долгое время фигурировала в разговорах как "лучшая теннисистка, не выигравшая турнир Grand Slam", возможно, теперь этот статус уже перешел к кому-то другому. Но победа над Коко со счётом 6:1, 6:2 – это, конечно, говорит о многом", – резюмировал американец.

Справка. Коко Гофф является двукратной победительницей турниров серии Grand Slam. Она торжествовала на US Open-2023 и Ролан Гаррос-2025.

Отметим, что сам Роддик на Australian Open четыре раза доходил до полуфиналов. Однако ни разу ему так и не удалось выиграть австралийский "мэйджор".

Как выступает Свитолина в новом сезоне?